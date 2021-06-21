علوم وتكنولوجيا

إعلانات غوغل تواجه مشاكل أوروبية جديدة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

غوغل

قد تفتح جهات تنظيم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا في أعمال شركة غوغل الإعلانية الرقمية المربحة قبل نهاية العام، ويشكل ذلك جبهة جديدة من قبل جهة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد غوغل، وقد فرضت الوكالة في العقد الماضي غرامة على الشركة بأكثر من 8 مليارات يورو (9.8 مليارات دولار). وذلك بسبب منعها المنافسين ضمن مجال التسوق عبر الإنترنت والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد والإعلان عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة رويترز بأن تحقيقًا من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التركيز على موقف غوغل تجاه المعلنين والناشرين والوسطاء والمنافسين، مما يشير إلى تدقيق أعمق مما اختتمت به قضية وكالة مكافحة الاحتكار الفرنسية الأسبوع الماضي.

وحققت غوغل أرباحًا بقيمة 147 مليار دولار من الإعلانات عبر الإنترنت العام الماضي. أي أكثر من أي شركة أخرى في العالم، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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