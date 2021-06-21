تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold 3 بمستوى تسعير أقل من الإصدار الحالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن أن هاتف Galaxy Z Fold 3 يأتي بمستوى تسعير أقل من الإصدار الحالي للشركة.

لم يحدد التقرير الذي نشر اليوم السعر الذي ينطلق به هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي في الأسواق خلال الفترة القادمة، إلا أن التقرير يؤكد على خطط العملاق الكوري للوصول بهاتف Galaxy Z Fold 3 إلى قاعدة أكبر من المستخدمين هذا العام عبر خفض السعر الذي ينطلق به الهاتف للأسواق.

كما يوضح التقرير أن سامسونج قد تتجه لخفض أسعار Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 هذا العام بنسبة 20%، لذا قد يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بسعر أقل بقيمة 400 دولار مقارنة بهاتف Galaxy Z Fold 2 الذي انطلق للأسواق بسعر 1999 دولار.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج تعود هذا العام لإطلاق النموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت من هاتف Galaxy Z Fold 3، كما تقدم نموذج بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت من هاتف Galaxy Z Flip 3.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى خطط سامسونج لعقد مؤتمر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي في حدث يعقد في شهر أغسطس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان المرتقب خلال الفترة القادمة.

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