تكنولوجيا: هواوي تبدأ العمل على تطوير سلسلة هواتف Nova 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن العملاق الصيني هواوي قد بدأت العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف Nova 9، إستعداداً للإعلان عن الإصدارات الجديدة ما بين شهري أغسطس وأكتوبر من هذا العام.

كانت شركة هواوي قد قدمت سلسلة Nova8 في نهاية عام 2020 الماضي، واليوم أكدت العديد من التسريبات التي نشرت في الصين على بدء العمل على الجيل الجديد من هواتف Nova.

كما تشير التقارير إلى أن هواوي تقدم سلسلة Nova 9 بنفس لغة التصميم المميزة لسلسلة Nova 8 وأيضاُ تتوافق الإصدارات الجديدة مع هواتف Nova 8 في بعض المواصفات.

أيضاً من المتوقع أن تأتي سلسلة Nova 9 بتصميم للكاميرة الخلفية يحاكي تصميم الكاميرة في P50 الذي يتميز بالحلقات الدائرية الكبيرة التي تتضمن المستشعرات، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الحلقة العلوية بشكل مستقل، بينما تتضمن الحلقة السفلية المستشعرات الأخرى مع فلاش LED.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن سلسلة Nova 9 تأتي برقاقة معالج Kirin 990E التي قدمت في هاتف Mate 40E 5G، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم من هواتف Nova يأتي برقاقة 4G، وذلك نتيجة لتراجع إمدادات الرقاقات الذي تواجهه الكثير من الشركات المصنعة للهاتف الآن.

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