تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy M32 بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy M32 الذي ينطلق بمعدل تحديث 90Hz، وبطارية بقدرة 6000 mAh وسعر يبدأ من 200 دولار.

ينطلق هاتف Galaxy M32 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض FHD بلس، مع نسبة سطوع 800 nits كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الزر الرئيسي في إطار الهاتف.

كما يتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy M32 رقاقة معالج Helio G80، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وتقدم سامسونج هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة OneUI 3.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، إلا أن سامسونج تقدم شاحن بقدرة 15W في محتوى الصندوق.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في Amazon بدءاً من 28 من يونيو بسعر يبدأ من 200 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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