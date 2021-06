OnePlus أصبحت علامة تجارية فرعية لـ Oppo

دبي - يزن راشد - قال الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، بيت لاو، في الأسبوع الماضي: إن الشركة تتكامل بشكل أكبر مع شركة Oppo، ولكنه لم يوضح كيفية عمل ذلك في الممارسة العملية.

و Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD — Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021 الآن المسرب ايفان بلاس على مستند بمثابة مذكرة نقاط نقاش للاستخدام من قبل قسم العلاقات العامة في OnePlus، وهو يشرح التكامل بعبارات أكثر وضوحًا.

وقال المستند: مع التكامل، أصبحت OnePlus علامة تجارية داخل Oppo، ومع ذلك تستمر في العمل ككيان مستقل.

وتوضح المذكرة أيضًا أن دور بيت لاو كرئيس للمنتجات في Oppo يجعله مسؤولاً عن استراتيجيات المنتج لكل من Oppo و OnePlus.

وكانت التكهنات تشير إلى أنه يتم التعامل مع ون بلس بشكل أساسي على أنها علامة فرعية لشركة Oppo، مع الحفاظ على عملية منفصلة تواجه المستهلك ولكن مع دمج أنشطة الأعمال في مجالات تتجاوز تطوير المنتجات.

وتؤكد المذكرة أن هذا هو ما يحدث بشكل أساسي. وتقول: بدمج كلتا الشركتين، يكون لدينا المزيد من الموارد في متناول اليد لإنشاء منتجات أفضل. ويسمح لنا هذا أيضًا بأن نكون أكثر كفاءة في عملياتنا.

وتعمل الإصدارات العالمية من هواتف OnePlus عبر نظام OxygenOS، بينما تعمل النماذج الصينية عبر نظام HydrogenOS قبل أن يتم استبداله بـ ColorOS من Oppo.

وكان عملاء OnePlus قلقين بشأن استبدال OxygenOS بـ ColorOS بسبب تكامل الشركة الأعمق مع Oppo.

وأكد لاو أن OxygenOS يظل نظام التشغيل لأجهزة OnePlus العالمية خارج سوق الصين.

وطلبت المذكرة من الموظفين عدم الرد على أي أسئلة تتعلق بنظام التشغيل أو ColorOS. وإعطاء الرد التالي على الاستفسارات: ليس لدينا حاليًا أي تحديثات بخصوص أنظمة التشغيل.

OnePlus علامة تجارية فرعية لـ Oppo:

وقامت شركتا OnePlus و Oppo بدمج أقسام البحث والتطوير الخاصة بهما في مطلع العام. لذا فإن المزيد من التكامل يتعلق بتبسيط العمليات التجارية اليومية.

ولا ينبغي أن يتوقع عملاء ون بلس بالضرورة الكثير من التغيير، إذ إن الملكية المشتركة وسلسلة التوريد تعني أن هناك أوجه تشابه بين هواتف Oppo و OnePlus.

وبعد أن أقرت OnePlus بعلاقتها بدلاً من التصرف على أنها شركة ناشئة غير مستقرة، تتجه كل الأنظار إلى الهواتف الرائدة القادمة للشركة.

وعمل مؤسسو OnePlus، بيت لاو وكارل باي، معًا سابقًا في Oppo. وتولى لاو، الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، منصبًا ثانيًا كرئيس تنفيذي للمنتجات في Oppo في شهر مايو 2020.

وقام منذ ذلك الحين بدمج عدد من فرق OnePlus مع Oppo لتبسيط عملياتنا بشكل أفضل والاستفادة من الموارد المشتركة الإضافية.

وبعد رؤية التأثير الإيجابي لهذه التغييرات، قررت ون بلس زيادة تكامل مؤسستها مع Oppo . ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من دمج OnePlus لموارد البحث والتطوير مع Oppo.