تكنولوجيا جديدة تمكّن الشركات من السيطرة على أحلامك عبر الإعلانات التجارية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 مساءً - نشر حوالي 40 باحثاً في مجال الأحلام رسالة تحذر الجمهور من سيطرة الشركات على أحلامهم من خلال الإعلانات التجارية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تستخدم هذه التقنية ، التي تسمى “حضانة الأحلام المستهدفة” (TDI) ، محفزات سمعية وبصرية محددة ، مثل فيلم ، للحث على صور وأصوات محددة في الدماغ يراها الناس بعد ذلك في أحلامهم.

ويأتي في الرسالة: “لا يمكن أن تصبح أحلامنا مجرد ملعب آخر للمعلنين من الشركات” ، وحثت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على إعادة النظر في سياساتها التي تحظر الإعلانات المموهة لتشمل الإعلانات التي تزحف خلال نومك أيضاً.

“إنّ احتمال إساءة استخدام هذه التقنيات مشؤوم كما هو واضح.”

ومع ذلك، فقد ردّ خبراء آخرون على الرسالة التي تفيد بأنّ الأحلام المزروعة لن يكون لها نفس التأثير على المستهلكين كما تفعل الإعلانات التقليدية وقالوا أنّه هناك بالفعل قوانين لحماية الناس من الإعلانات الخادعة.

إنّ مخاوف الباحثين تتعلق إلى حد كبير بتجربة شركة”كورس لايت” في يناير التي تهدف إلى إظهار الإعلانات التجارية لعشاق الرياضة أثناء نومهم بعد مباراة السوبر بول.

وكتب في الرسالة،: “تؤثر مثل هذه التدخلات بوضوح على الخيارات التي يتخذها دماغنا النائم والحلم في كيفية تفسير الأحداث من يومنا هذا ، وكيفية استخدام ذكريات هذه الأحداث في التخطيط لمستقبلنا ، والتحيز لقرارات الدماغ تجاه أي معلومات تم تقديمها أثناء النوم”.

ساعدت الدكتورة ديردري باريت ، أستاذة في جامعة هارفارد ، “كورس” في إنشاء TDI الخاص بها وعندما وصلتها الرسالة ، شاركت موقفها من المشروع.

وقالت باريت في منشور المدونة: “أنا أتفق تماماً مع الفرضية الأساسية المعبر عنها بحماس لتلك الرسالة: عدم القبول الأخلاقي المطلق لـ” الإعلان السلبي واللاواعي بين عشية وضحاها ، مع أو بدون إذن منا ” الذي تتنبأ الرسالة بأنه سيتبع هذه الإعلانات القليلة المرتبطة بالحلم.

“ومع ذلك ، أعتقد أنّ الدعوة إلى” سياسات وقائية جديدة مطلوبة بشكل عاجل ” تعكس عدم الإلمام بالقوانين الحالية التي تمنع الإعلانات الخادعة.”

فيما يتعلق بالسياسات ، أشارت إلى القسم 5 من قانون لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الذي يحظر ” الأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة في التجارة أو التأثير عليها.”

ويشمل ذلك الإعلان الذي يراه المستهلك كإعلان ، وتحديداً الإعلان الذي يظهر كجزء من الحلم.

كما أخبرت باريت مجلة Science Magazine أنها لم تنظر إلى TDI شركة كورس كتجربة حقيقية.

وأوضحت أنّ “المصطلحات في دعاية كورس وتعليمات فيلم التحفيز مثل” حضانة الأحلام المستهدفة ” و “زرع الأحلام” كان لها إيحاءات من الخيال العلمي و/أو التجارب العسكرية للسيطرة على العقل”.

“لم أكن ناجحة في إقناعهم بالتخلي عن هذه المصطلحات ، وأنا أشعر بخيبة أمل لرؤيتها تتردد في رسالة من أولئك المطلعين على المصطلحات القياسية.”

تعتقد باريت أيضاً أنّ مثل هذه التكتيكات التسويقية لن يكون لها تأثير يذكر على المستهلكين النائمين.

وقالت لمجلة Science: “بالطبع يمكنك تشغيل الإعلانات لشخص ما أثناء نومه ، ولكن هناك القليل من الأدلة عن قدر تأثيرها الكبير.

على الرغم من أنّ باريت تقول أنّ التكنولوجيا الحالية من غير المحتمل أن تجعل الناس يرغبون في شراء سلع بمجرد استيقاظهم ، يقترح باحثو الأحلام المعنيين أنه يمكن أن يحدث ذلك في المستقبل.

وكتبوا في الرسالة: “إن احتمال إساءة استخدام هذه التقنيات أمر مشؤوم كما هو واضح”.

إنّ الإعلان عن TDI ليس وسيلة للتحايل على المتعة ، ولكنه منحدر زلق له عواقب حقيقية. إنّ زرع الأحلام في أذهان الناس لغرض بيع المنتجات ، ناهيك عن المواد المسببة للإدمان ، يثير أسئلة أخلاقية مهمة.’