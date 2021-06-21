سامسونج تكشف رسمياً عن هاتفها الجديد Galaxy M32

الشارقة - اميمة ياسر -

أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، الستار عن هاتفها الجديد Galaxy M32 في الهند.

ويتميز هاتف Galaxy M32 بشاشة Super AMOLED Infinity-U بقياس 6.4 بوصة وبدقة Full HD +، ودرجة سطوع تبلغ 800 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تدعم الشاشة زجاج Gorilla Glass 5 القوى، وسيعمل الهاتف بواجهة One UI 3.1، استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 20 ميجابكسل مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.

كما يحتوي الهاتف الجديد على إعداد رباعي الكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين آخرين بدقة 2 ميجابيكسل، ويمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

وسيتم تشغيل هاتف Galaxy M32 بواسطة معالج MediaTek Helio G80، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X سعة 4 جيجابايت/6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت/128 جيجابايت مع فتحة بطاقة microSD للتوسيع.

ويشتمل الهاتف علي قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وتشمل ميزات الاتصال بالهاتف GPS و LTE و Wi-Fi b / g / n / ac و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم.

ويحزم الهاتف الرائد بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها بسرعة 25 واط.

يتوفر هاتف Galaxy M32 مقابل 14999 روبية هندية (حوالي 200 دولار) في الهند للطراز الأول مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

والطراز الثاني مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 128 جيجابايت فتبلغ تكلفته 16999 روبية هندية (حوالي 229 دولارا).

ويتوفر الهاتف الذكي باللونين الأسود والأزرق الفاتح، وسيكون الهاتف الذكي متاحاً حصرياً من خلال موقع "أمازون" بدءاً من 28 يونيو.