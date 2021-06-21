تأجيل إطلاق مجموعة من أقمار OneWeb الصناعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 ثواني

اكد مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء انه تم تأجيل إطلاق مجموعة واحدة من أقمار OneWeb الصناعية من مطار بايكونور الفضائي إلى العام المقبل توفيرا للأموال.

اشار المصدر الى أن هذه المجموعة هي إحدى المجموعات الأربع التي من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.

اضاف “أصبحت مواعيد إطلاق مجموعات أقمار OneWeb كالآتي: 2 أغسطس و9 سبتمبر ونهاية ديسمبر 2021. وقد تأجل إطلاق إحدى المجموعات إلى عام 2022 المقبل، لتوفير الأموال وعدم دفع أموال إضافية إلى كازاخستان عن استخدام المنطقة التي ستسقط فيها المرحلة الأولى لصاروخ النقل “سويوز-2 “. أكد مصدر آخر هذه المعلومات مشيرا إلى أن موعد إطلاق هذه المجموعة سيكون 7 أكتوبر من مطار فوستوتشني الفضائي .

ويذكر أن مصدرا في القطاع كان قد أعلن في شهر أبريل الماضي أن مواعيد إطلاق مجموعات أقمار OneWeb الصناعية هي2 و26 اب وفي 18 أيلول وفي نهاية كانون الاول 2021.

تجدر الإشارة، إلى أن برلمان كازاخستان كان قد صادق على اتفاقية مع روسيا بشأن عمليات إطلاق صواريخ “سويوز-2” من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنها أقمار OneWeb الصناعية في الاتجاه الشمالي، حيث يدفع الجانب الروسي رسوما عن استخدام منطقة سقوط المرحلة الأولى للصاروخ مقدارها 460 ألف دولار سنويا على ألا يزيد عددها عن ثلاثة صواريخ. ويجب دفع مبلغ 50 ألف دولار عن كل صاروخ إضافي، وذلك بحسب “نوفوستي”.