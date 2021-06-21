تطوير روبوت بـ4 أرجل للمشي على سطح المريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

تمكنت مجموعة من العلماء من تطوير روبوت صغير رباعي الأرجل ليكون أول آلة تعمل بالطاقة تسير على سطح الكوكب الأحمر.

طورت مجموعة علماء من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا بزيوريخ في سويسرا ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، روبوتا صغيرا رباعي الأرجل يسمى “ SpaceBok“ ليكون أول آلة تعمل بالطاقة تسير على سطح المريخ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ”الديلي ميل“ البريطانية، فإن الروبوت ”SpaceBok“ سوف يستطيع السير على سطح المريخ بجانب المركبات الجوالة الأخرى على الكوكب مثل Perseverance و Curiosity التابعتين لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، حيث لا تستطيع تلك المركبات العملاقة السير فوق التضاريس الوعرة.

وبحسب العلماء، فإن أرجل الروبوت SpaceBok الأربع ستسمح له بالتسلق فوق التضاريس الوعرة وربما البحث عن علامات الحياة التي ربما لم يلاحظها أحد.

وقد تم تطوير الروبوت في البداية للتجول عبر القمر، وتمت برمجته للقفز بدلاً من المشي، لكن صانعي SpaceBok أعادوا تصميمه للسير على المريخ.

ليس من الواضح متى سيغادر الروبوت SpaceBok إلى المريخ، وقد تم تطوير الروبوت SpaceBok في البداية، في عام 2018 لتقليد حركات الظباء Springbok، ولكن يبدو أن الفريق الباحث كان يتطلع إلى الفضاء وقام بتعديل أرجل الروبوت ومشيته لمساعدته على التغلب علي المناطق الطبيعية الوعرة، وأدت التعديلات إلى التخلص من خطوة SpaceBok العادية، التي تم استبدالها بحركات ثابتة لكل ساق.

من جهته، قال هندريك كولفينباخ، عالم الروبوتات في المعهد الفيدرالي في زيوريخ، ”أردنا أن نظهر أن هذه الأنظمة التي تعمل بشكل ديناميكي في الوقت الحاضر، يمكنها بالفعل المشي على رمال المريخ“.

وتابع كولفينباخ ”هذه تقنية لديها الكثير من الإمكانات الآن وفي المستقبل“.

وقد تم اختبار SpaceBok مؤخرا في ساحة كبيرة تشبه صندوق الرمل داخل بيئة معملية مليئة بالصخور تحاكي تربة المريخ.

وتم اختبار الروبوت بطرق مشي مختلفة، من أقدام صغيرة تشبه الحافر وأقدام مسطحة ومستديرة مع مرابط لمزيد من الثبات، وقد تمكن SpaceBok من الحفاظ على ثبات قدمه على منحدر بمقدار 25 درجة.

كما قام الباحثون أيضا بتزويد SpaceBok بخوارزمية تراقب استخدام الطاقة، وتحدد المسار الأكثر كفاءة الذي يجب اتخاذه اعتمادا على مقدار الطاقة التي يمتلكها الروبوت.