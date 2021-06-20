كيفية تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل أن ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق الرسائل التابع لها أصبحت متاحة للجميع رسميًا.

وكانت جوجل قد أعلنت عن التشفير الشامل في تطبيق الرسائل في شهر نوفمبر من العام الماضي مع طرح الميزة لمشتركي الإصدار التجريبي.

وقد أصبحت الميزة الآن متاحة أخيرًا بشكل عام، وبالتالي إذا كنت تستخدم تطبيق الرسائل فمن الجيد تفعيلها للحفاظ على خصوصية رسائلك.

وتذكر جوجل: عند استخدام تطبيق الرسائل لإرسال رسائل مشفرة من طرف إلى طرف، يتم تشفير جميع الدردشات.

ويشمل ذلك الرسائل النصية وأي ملفات أو وسائط، أثناء انتقال البيانات بين الأجهزة. ويحول التشفير البيانات إلى نص مختلط، ولا يمكن فك تشفير النص غير المقروء إلا باستخدام مفتاح سري.

والمفتاح المذكور هو رقم يتم إنشاؤه عبر هاتفك وهاتف المستلم، مع إنشاء رقم جديد لكل رسالة يتم حذفه أيضًا بمجرد أن يؤدي الغرض منه.

وهذا يعني أن مجرمي الإنترنت لا يمكنهم اعتراض رسائلك وقراءتها، مما يجعلها مقصورة على المستلم فقط.

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شروط استخدام التشفير في تطبيق الرسائل:

هناك جانبان سلبيان لهذه الميزة يجب عليك الانتباه لهما:

الأول: لا يعمل تشفير الرسائل إلا في المحادثات الفردية في الوقت الحالي.

الثاني : يجب أن تستخدم أنت والشخص الذي تراسله تطبيق الرسائل وأن يتم تمكين ميزات الدردشة RCS حتى يعمل التشفير من طرف إلى طرف.

وإذا تم استيفاء هذين الشرطين، فسترى رمز قفل صغير أسفل صندوق كتابة الرسائل مباشرة، وتتحول النصوص الخاصة بك باللون الأزرق الداكن بدلاً من الأزرق الفاتح.

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تفعيل الميزة في تطبيق الرسائل:

يتم تفعيل التشفير من طرف إلى طرف تلقائيًا إذا قمت بتمكين ميزات دردشة RCS في تطبيق الرسائل بشكل افتراضي.

وبالتالي إذا كنت تستخدم التطبيق كتطبيق افتراضي للرسائل النصية في هاتفك فأنت تحتاج فقط إلى التحقق من تمكين ميزات دردشة RCS.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الرسائل في هاتفك.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.

اضغط على خيار ميزات الدردشة، ويجب أن ترى الحالة: متصل في الجزء العلوي.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تمكين ميزات الدردشة إلى وضع التشغيل.

ويمكنك الآن أنت ومن تراسله عبر تطبيق الرسائل استخدام التشفير من طرف إلى طرف بشكل تلقائي.

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ملاحظة: يمكنك إلقاء نظرة على زر الإرسال الذي يظهر كشكل طائرة ورقية صغيرة للتحقق مما إذا كان قد تم تفعيل الميزة في هاتفك.

وإذا وجدت رمز القفل بجانبه فهذا يعني أن الميزة قد تم تفعيلها بنجاح. كما يظهر قفل صغير أيضًا بجوار الطابع الزمني للرسائل وبجوار اللافتة التي تخبرك مع من تدردش.

وإذا قام أحدكم بتعطيل ميزات الدردشة، فإن رموز القفل هذه تختفي، ولن يتم تشفير الرسائل المرسلة بعد الآن.