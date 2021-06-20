أفضل مساعد صوتي مع شاشة للمنازل الذكية

دبي - يزن راشد - تقدم الشركات أجهزة مساعد صوتي مع شاشة، ويمكنك استخدام هذا المساعد الصوتي مع المنازل الذكية والتحكم فيها عبر الأوامر الصوتية أو اللمس.

ويمكن للمساعد الصوتي مع الشاشة عرض المعلومات المختلفة، حيث يعرض حالة الطقس وكذلك الإجابة عن أي سؤال وعرض الإجابة مباشرةً على الشاشة.

اقرأ أيضًا: نماذج آيباد قد تستخدم شاشات OLED في العام المقبل

وتستطيع استخدام مساعد جوجل أو أمازون عبر المساعد الصوتي مع شاشة، حيث تأتي الأجهزة وهي تدعم أحد هذه المساعدات الذكية بشكل افتراضي.

ويمكنك اختيار المساعد الذي تفضله بحسب أجهزتك الذكية الأخرى في المنزل أو النظام الذي تفضل الاستثمار والاستمرار فيه.

ولكن بشكل عام، أجهزة المساعد الذكي تعمل مع جميع الهواتف بجودة مختلفة بحسب المصنع وحالة التوافق بينهما.

شاشة أمازون Echo Show 8 الجيل الثاني:

تعتبر هذه الشاشة أفضل شاشة تعتمد على مساعد أمازون الذكي، وتعرض الشاشة جميع القوائم والمعلومات التي تحتاجها. كما يمكنها أن تعرض درجة حرارة الطقس بالإضافة إلى الأخبار الجديدة وقوائم التسوق.

اقرأ أيضًا: سامسونج بدأت إنتاج شاشات هواتف آيفون 13

وتستطيع الشاشة التحكم في جميع أنظمة المنزل الذكي مثل الإضاءة والأصوات وغيرها. تأتي بحجم 8 بوصة وسماعات خارجية قوية حتى تتمكن من الاستماع للصوت بشكل جيد.

وهي صغيرة الحجم حتى تتمكن من وضعها في أي مكان ترغب فيه بالمنزل. يستخدم الجيل الثاني من الشاشة كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، على عكس الجيل الأول الذي لا يمتلك شاشة. ولذلك يمكنك إجراء مكالمات الفيديو عبر زووم أو تطبيق أليكسا الخاص.

وتأتي الشاشة بسعر 130 دولار، وهي متاحة للشراء من أمازون.

اقرأ أيضًا: أفضل حواسيب محمولة بديلة لجهاز ماك بوك

شاشة جوجل Nest:

تعتبر هذه الشاشة الإختيار الأول إن كنت ترغب في شاشة تعمل بمساعد ذكي من جوجل، وهي تأتي بشاشة بحجم 7 بوصة.

ويستطيع الجيل الثاني من الشاشة تتبع دورات نومك بشكل مستقر، وذلك عبر شريحة رادار Soli الجديدة. وتستخدم الشاشة سماعة واحدة فقط، ولذا لا تمثل إزعاجًا كبيرًا في المنزل.

تقدم هذه الشاشة أفضل تجربة استخدام لمحبي أجهزة جوجل، أو من يستخدمون نظام جوجل المتكامل بشكل أكبر.

اقرأ أيضًا: أسباب ظهور الشاشة السوداء في نظام ويندوز 10.. وطرق إصلاحها

ساعة لينوفو الذكية مع مساعد جوجل الذكي:

تقدم لينوفو ساعة ذكية يمكن استخدامها كشاشة للوصول إلى مساعد جوجل، وهي مناسبة لمن لا يرغب في شاشة ذات حجم كبير.

وهي تعتبر أصغر شاشة ذكية تستخدم مساعد جوجل، وتمتلك الشاشة أيضًا منفذ USB إضافي حتى تتمكن من شحن هاتفك أثناء إستخدامها.

تأتي الشاشة بحجم 4 بوصة بدون كاميرا أمامية، ولذا فهي مناسبة لتضعها على المكتب أو إلى جوار فراشك. تستطيع عبر هذه الشاشة الوصول إلى خدمات الموسيقى المختلفة بالإضافة إلى الطقس والصور الخاصة بك عبر خدمات جوجل.

يمكنك استخدام الشاشة عبر الأوامر الصوتية أو عبر شاشة اللمس الموجودة في الشاشة.

وتأتي الساعة بسعر 80 دولار، ولكن يمكنك الحصول عليها مخفضة في الكثير من الأوقات بسعر 50 دولار.

اقرأ أيضًا: جوجل تعدل شاشة اختيار أندرويد في أوروبا