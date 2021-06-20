ويندوز 11 يقدم تحسينات كبيرة في الأداء

دبي - يزن راشد - من المقرر أن تعلن شركة مايكروسوفت عن ويندوز 11 في الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تسربت نسخة من نظام التشغيل الجديد هذا الأسبوع.

ويتحدث أحد المستخدمين عن بعض التحسينات الكبيرة في أداء ويندوز 11 بالمقارنة مع ويندوز 10.

ونشر أحد مستخدمي منصة يوتيوب يقارب بين النظامين التشغيليين، ويدعي أنه يستخدم إصدارًا رسميًا من ويندوز 11.

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وبالرغم من أن الإصدار المستخدم هو 21996.1، ولكن من الواضح أنه مختلف، حيث يعرض بعض الميزات التي لم تكن موجودة في النسخة المسربة.

ويحتوي الحاسب المحمول المستخدم على Intel Core i7-10875H و NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

ووفقًا لمقطع الفيديو، فإن وقت الإقلاع أقصر وأصبح 13 ثانية بدلاً من 16 ثانية. وهو علامة جيدة لأداء ويندوز 11 بشكل عام.

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وكان أحد الاختبارات التي أجراها هو Time Spy في برنامج 3DMark، والذي قفز من مجموع 6872 إلى 7613.

ويندوز 11 يقدم تحسينات في الأداء:

يعد هذا بمثابة زيادة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مع زيادة نقاط وحدة معالجة الرسومات من 6927 إلى 7426، وزيادة نقاط وحدة المعالجة المركزية من 6573 إلى 8886.

وفي اختبار التخزين الخاص به عبر CrystalDiskMark، كانت النتائج جيدة أيضًا.

وبالنسبة إلى Geekbench، زاد أداء النواة الواحدة من 1138 عبر نظام التشغيل ويندوز 10 إلى 1251 عبر نظام التشغيل ويندوز 11. وزادت نتيجة الأنوية المتعددة من 6284 إلى 7444.

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ويبدو أن شركة مايكروسوفت تضيف بعض إدارة الطاقة الجديدة. وقام مستخدم يوتيوب الذي أجرى الاختبار بإلغاء تثبيت أي برنامج ASUS ربما كان يتحكم في المراوح، لذلك كل ما حدث هناك كان يتحكم فيه نظام التشغيل.

وكان من الملاحظ أن المراوح تعمل بشكل مختلف أثناء إجراء الاختبارات. وكلما كانت وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات أكثر برودة، كان الأداء أفضل.

ولكن لا يبدو أن درجات الحرارة تعكس ذلك. وعند تشغيل برنامج 3DMark، أشارت النتائج إلى أن الجو كان أكثر سخونة، ولكن المراوح كانت تعمل بصوت أعلى وأكثر اتساقًا.

ومن المفترض أن تتحدث شركة مايكروسوفت في الأسبوع القادم عن الأداء عندما تعلن رسميًا عن ويندوز 11.