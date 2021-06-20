تكنولوجيا: Vivo تطلق هاتف Vivo Y12A منخفض التكلفة بسعر 143 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Vivo إصدارها الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة Vivo Y12A في سوق سنغافورة اليوم برقاقة معالج Snapdragon 439، وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 143 دولار.

يتميز هاتف Vivo Y12A بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Vivo Y12A إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم رأسي، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وينطلق Vivo Y12A بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاحن 10W، أو الشحن العكسي بقدرة 5W، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ومنفذ microUSB، ومدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق بسعر 143 دولار.

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