تكنولوجيا: تسجيل vivo Pad كعلامة تجارية بمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت vivo العديد من أسماء المنتجات كعلامة تجارية العام الماضي، أحدها كان الجهاز اللوحي “vivo Pad” الذي كان من المتوقع وصوله في شهر يناير الماضي. ومع ذلك، لم يحدث ذلك. وبعد أشهر، لم ترد أي معلومات من vivo عن أول جهاز لوحي لها.

لكن يبدو أن الشركة ستدخل قريبًا فئة الأجهزة اللوحية حيث حصل جهاز من vivo، والذي يُعتقد أنه جهاز لوحي، على شهادة TUV في وقت سابق من هذا الشهر، والآن أصبح اسم vivo Pad علامة تجارية مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO).

وتم تسجيل vivo Pad كعلامة تجارية تحت الفئة 9، والتي تغطي العديد من فئات المنتجات بما في ذلك أجهزة الحواسب اللوحية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي PDAs.

لم تكشف القائمة بموقع الوكالة الأوروبية على الويب عن أي مواصفات لجهاز vivo Pad، ولكن تم رصد جهاز مؤخرًا على موقع TUV على الويب ويعتقد أنه vivo Pad، وظهر انه يحتوي على بطارية بسعة 8040 مللي أمبير.

على أي حال، نأمل أن نعلم المزيد عن vivo Pad خلال الأسابيع المقبلة.

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