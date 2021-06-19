تكنولوجيا: تويوتا تكشف عن صور حية لسيارة 2022 Tundra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت التسريبات مؤخراً صور لشاحنة 2022 Tundra المرتقبة من Toyota، واليوم نشرت الشركة صور رسمية للسيارة المرتقبة.

لم توضح Toyota أي تفاصيل عن شاحنة 2022 Tundra التي ظهرت في الصور الرسمية، إلا أن الصور تؤكد على تغييرات في التصميم الخارجي عن سيارة 2021 Tundra TRD Pro.

وتحاكي الواجهة الأمامية في السيارة التصميم المميز لكلاً من Tacoma و4Runner SUV، بشكل خاص في الشبكة السوداء الكبيرة في واجهة السيارة مع فتحات سداسية الشكل، كما يظهر في الجزء العلوي من الشبكة السوداء علامة تويوتا التجارية.

كما تأتي سيارة 2022 Tundra بشريط LED في الجهة الأمامية إلى أسفل شعار الشركة، كما تظهر مصابيح LED إلى أسفل الشبكة السوداء.

أيضاً أضافت تويوتا sidesteps جانبية لدعم المستخدم بتجربة أسهل في الدخول أو الخروج من السيارة، إلا أن الصور لا تكشف عن التغييرات الداخلية للسيارة.

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