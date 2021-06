تكنولوجيا: ميزة رفع الأيدي بـ Google Meets تحصل على رسوم متحركة أكثر وضوحًار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستحصل خدمة Google Meet على مجموعة من التغييرات الجديدة لميزة رفع اليد كجزء من التحديثات المستمرة لـ Workspace. وتتضمن التغييرات الجديدة، والتي رصدها موقع 9to5Google، رسمًا متحركًا جديدًا لرفع اليد وصوت إخطار وتعديلات على كيفية جعل المستضيفين على دراية بالأيادي المرفوعة.

وفي حين أن التحديث يبدو بسيط بالنسبة لأي شخص يستخدم Google Meet في المجموعات الكبيرة أو يحضر ندوات عبر الإنترنت بانتظام، فإن التعديلات ستكون مفيدة، بالإضافة إلى أن الرسوم المتحركة الجديدة رائعة حقًا.

إليك تحليل جوجل للتغييرات التي ستلاحظها عند طرح التحديث لمستخدمي Workspace:

أيقونة ورسوم متحركة محدثة ومحسّنة على لوحة الفيديو.

يمكن تحريك مربعات الأشخاص ذوي الأيدي المرفوعة لتكون أكثر وضوحًا بشبكة الفيديو.

إشعار صوتي لجميع المشاركين عند رفع أول يد.

إشعار قابل للنقر يُظهر عدد الأيادي المرفوعة والذي يرتبط بقائمة انتظار مرتبة لجميع المشاركين ذوي الأيدي المرفوعة.

سيتم تنزيل يد المشارك تلقائيًا بعد التحدث.

وتقول جوجل إن الميزة الجديدة ستكون متاحة لأي اجتماع تم إنشاؤه بواسطة المضيفين باستخدام حسابات Workspace Essentials و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Plus و Nonprofit و G Suite Business.

