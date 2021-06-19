تكنولوجيا: سامسونج وڨيڨو يسجلان أسرع نمو في شحنات الهواتف الذكية في سوق الجيل الخامس في الربع الأول من عام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد شهدت هواتف الجيل الخامس نمو ملحوظ منذ أن بدأت في الظهور لأول مرة في السوق منذ عامين. وفي الربع الأول من عام 2021، تصدرت أبل السوق بـ 40.4 مليار شحنة، في حين سجلت كل من سامسونج وڨيڨو أعلى نمو ربع سنوي بنسبة 79٪ و 62٪ على التوالي.

وشهدت أبل انخفاضًا بنسبة 23٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2021، حيث تم شحن ما يزيد عن 40 مليون وحدة قليلاً، وانخفضت حصتها في السوق من 40.7٪ في الربع الرابع من عام 2020 إلى 29.8٪ في الربع الأول من عام 2021.

وسجلت سامسونج أداءً جيدًا بفضل هواتفها الذكية Galaxy S21 و Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra، خاصة في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا. .

وسجلت ڨيڨو أيضًا نموًا جيدًا مع هواتف الجيل الخامس الخاصة بها في الربع الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 62٪ على أساس ربع سنوي إلى 19 مليون وحدة تم شحنها، ويرجع الفضل في ذلك إلى نجاح هاتفي iQOO U3 5G و U7 5G.

وعلى صعيدًا آخر، احتلت OPPO المرتبة الرابعة بنمو ربع سنوي بنسبة 55٪، واحتلت شاومي المرتبة الخامسة بنمو ربع سنوي بنسبة 41٪.

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