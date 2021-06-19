يوتيوب توفر ميزة صورة داخل صورة لأجهزة آبل

دبي - يزن راشد - يحصل تطبيق منصة يوتيوب لنظام التشغيل iOS بعد انتظار طويل على دعم ميزة صورة داخل صورة PiP، مما يسمح لجميع المستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيام بأشياء أخرى عبر أجهزة آيفون وآيباد.

وقالت يوتيوب: إن ميزة صورة داخل صورة يتم نشرها حاليًا لجميع المشتركين المتميزين Premium عبر نظام iOS. وإن إطلاقًا أكبر لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة يحدث قريبًا.

تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين. وذلك بالرغم من بعض التكهنات بأن يوتيوب قد يكون لديها دعم محدود لميزة صورة داخل صورة للمشتركين الذين يدفعون فقط.

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وأضافت شركة آبل دعمًا لميزة صورة داخل صورة لأجهزة آيباد التي تعمل بنظام iOS 9، وجلبته إلى أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 14.

ومنذ ذلك الحين، أصبح دعم يوتيوب لهذه الميزة عبر أجهزة آيفون وآيباد متقطعًا، حيث يعمل مع آيباد إذا كنت تستخدم متصفح سفاري.

وأفاد البعض بأن الدعم لا يعمل بالنسبة للمشتركين المجانيين. ولم يتمكن مستخدمو آيفون من الوصول إلى الميزة بشكل دوري.

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يوتيوب تجلب PiP لأجهزة آبل:

وجد بعض المستخدمين حلولًا إبداعية باستخدام الاختصارات لإيقاف تشغيل المعلمات المضمنة عبر يوتيوب التي تعطل ميزة صورة داخل صورة.

ومع ذلك، فإن التحديثات جعلت بعض هذه الاختصارات قديمة ما لم تدفع مقابل الخدمة المميزة التي تبلغ 12 دولار شهريًا.

ويبدو أن هذا التعقيد يتلاشى، على الأقل بالنسبة لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة. ويمكن لمستخدمي iOS، سواء باشتراك Premium أو دونه، قريبًا الوصول إلى الميزة باستخدام تطبيق يوتيوب كما فعل مستخدمو أندرويد لسنوات.

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ولم تقدم منصة يوتيوب جدولًا زمنيًا لموعد وصول الميزة للمستخدمين المجانيين. ولكنها ذكرت أن الطرح للاشتراكات المميزة قيد التقدم.

ويسمح دعم ميزة صورة داخل صورة للمستخدمين بمشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب في مشغل صغير أثناء التصفح في نفس الوقت خارج تطبيق المنصة عبر أجهزتهم المحمولة.