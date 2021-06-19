تكنولوجيا: نظام Android 12 سيقوم بتحديث ميزة بمساعد جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إصدار Android 12 الجديد، ستقدم جوجل الكثير من التحديثات والتغييرات الجديدة للعديد من الميزات والوظائف، وأحد هذه التغييرات ستكون بميزة “At A Glance” الخاصة بمساعد جوجل، إذ سيتم تغيير اسمها إلى “Live Space”.

في ميزة “At A Glance”، يعرض مساعد جوجل نظرة عامة على يوم المستخدم استنادًا إلى الوقت طوال اليوم والتفاعلات الأخيرة مع المساعد. ولكن بإصدار 12.23 التجريبي، هناك ميزة جديدة تسمى Live Space، والتي عندما يتم تمكينها فإنها تسمح للمساعد بعرض ما تحتاجه على شاشتك الرئيسية وشاشة القفل.

ويبدو أن هذه الميزة هي امتداد لميزة “At A Glance”، بدءًا بصفحة التخصيص حيث يمكن للمستخدم إدخال عنوان المنزل/العمل للحصول على معلومات التنقل والموقع ومكان الطقس الافتراضي وخيار تمكين “المحتوى الحساس على شاشة القفل”.

يمكن للمستخدمين التبديل بين الخيارات المختلفة بما في ذلك:

الطقس: معلومات الطقس الحالية.

الأحداث المقبلة: أحداث التقويم والتذكيرات.

السفر: الرحلات الجوية.

بالمتجر: قوائم التسوق وبطاقات مكافآت Google Pay عندما تكون في متاجر مدعومة.

التنقل والوقت للمغادرة: التذكيرات وأوقات الوصول المقدرة، ومعلومات حركة المرور.

التنبيهات: تنبيهات الطقس القاسية.

الملف الشخصي للعمل: أحداث التقويم والتذكيرات من الملف الشخصي للعمل.

ووفقًا لموقع 9to5Google، والذي اكتشف هذه الميزة، فإنه يعتقد أنه في المستقبل يمكن أن تتميز وظيفة Live Space بالنتائج الرياضية وتغييرات/أرباح أسعار الأسهم وحالة الأجهزة المعروضة وملخص للنوم وتكامل Now Play، وربما حتى اختصار لبدء تشغيل وضع القيادة.

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