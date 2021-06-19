تكنولوجيا: TSMC تستعد لإنتاج الشرائح المميزة بدقة 4 نانومتر لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق تصنيع الرقاقات TSMC في الإستعداد للترقية الجديدة في عملية تصنيع الشرائح، حيث تستعد لإنتاج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر لاحقاً هذا العام.

يعتمد الكثير من عمالقة التكنولوجيا على منشأت شركة TSMC في تصنيع وإنتاج الشرائح المصممة من هذه الشركات، حيث انتجت TSMC الشرائح لكل من ابل، و MediaTek و AMD وغيرها من الشركات.

ولقد بدأت TSMC خلال العام الماضي في إنتاج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي تشمل A14 Bionic التي دعمت سلسلة iPhone 12 من ابل، والتي تميزت بكفاءة أعلى وإستهلاك أقل للطاقة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى خطط الشركة لبدء عملية تصنيع الرقاقات المميزة بدقة 3 نانومتر في النصف الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن تكون شرائح A16 Bionic هي أولى الرقاقات التي يتم إنتاجها بدقة تصنيع 3 نانومتر لدعم سلسلة هواتف iPhone 14 العام المقبل.

ولقد أكد تقرير Digitimes على أن شركة TSMC تستعد لبدء إنتاج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر هذا العام، على أن تدعم الجيل الجديد من أجهزة Mac، كما تبدأ الشركة في إنتاج A15 Bionic لدعم سلسلة هواتف iPhone 13 والتي تأتي بعملية تصنيع 5 نانومتر المحسنة.

يذكر أن التقارير أشارت إلى أن عملية تصنيع الشرائح بدقة 3 نانومتر ستدعم آداء أسرع بنسبة 15%، وكفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة بعملية تصنيع 5 نانومتر.

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