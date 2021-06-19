تكنولوجيا: تقرير يؤكد بدء الإنتاج الضخم لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر عبر FrontPageTech عن بدء سامسونج الإنتاج الضخم لإصدارها المرتقب Galaxy Z Flip3 المميز بتصميم صدفي قابل للطي.

بدأت العملاق الكوري في إتخاذ الخطوات الأخيرة قبل كشف النقاب رسمياً عن الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي، حيث بدأت الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy Z Flip3.

كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن بدء الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy Z Fold3، واليوم يأتي تقرير جديد ليكشف أيضاً عن بدء الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy Z Flip3، كما أكد التقرير على أن سامسونج حددت عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها، حيث ستنتج الشركة 50000 من Galaxy Z Fold3 و70000 وحدة من هاتف Galaxy Z Flip3.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط سامسونج لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 في حدث يعقد في 3 من شهر أغسطس، إلا أن العملاق الكوري لم تؤكد بشكل رسمي على موعد الحدث حتى الآن.

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