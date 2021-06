تويتر تسمح لمضيفي Spaces بتنزيل الملفات الصوتية

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة تويتر عن مجموعة من الميزات الحديثة للغرف الصوتية المباشرة Spaces، ومن بينها إمكانية 📂 Audio recordings 📂



Recordings of Spaces (hosted in the past 30 days) are now available for Hosts. The feature can be found in the ‘data’ folder of your Data download. — Twitter Media (@TwitterMedia) June 16, 2021 الملف الصوتي، مما يمثل إضافة كبيرة لأولئك الذين يميلون إلى الاتجاه الاجتماعي الصوتي.

وقد يحتاج المستخدمون ملف الصوت، الذي تحتفظ به المنصة في ملف لمدة 30 يومًا لأغراض الإشراف المحتملة.

ومن قسم “تنزيل بياناتك وأرشفتها”، يمكنك النقر فوق “طلب أرشيف” للحصول على ملف مضغوط لجميع البيانات الموجودة عبر تويتر، التي تتضمن صوت Spaces الخاص بك.

وبمجرد طلب الأرشيف الخاص بك، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة للوصول إليه. ولكن تتمكن من العثور على صوت Spaces في مجلد البيانات داخل ملف zip.

وكانت تويتر تعمل على خيارات تنزيل الصوت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المحتمل في النهاية تحسين هذه العملية، بحيث لا تضطر إلى تنزيل جميع معلومات تويتر الخاصة بك للوصول إلى الملف الصوتي.

ويمكن أن يوفر ذلك فائدة وقيمة أكبر للغرف الصوتية المباشرة حيث يمكن للأشخاص بعد ذلك إعادة تصميم المحتوى الصوتي لتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور وتعزيز الاتصال مع أولئك الذين ربما لم يتمكنوا من الاستماع إلى البث المباشر.

وهناك أيضًا تعقيدات محتملة داخل مثل هذه التسجيلات في ضمان الموافقة على إعادة الاستخدام من جميع المتحدثين.

تويتر تطور الغرف الصوتية:

تبحث تويتر أيضًا في هذه المخاوف، ومن المحتمل في مرحلة ما إضافة خيار موافقة من نوع ما لهذا الغرض. وذلك كجزء من اتفاقية استخدام Spaces.

وبالرغم من أن هذا الخيار ليس موجودًا حتى الآن. ولكن العبء يقع على مضيف Spaces لضمان أن جميع المتحدثين موافقون على أي إعادة استخدام، خاصة للأغراض التجارية.

وكان الإعلان جزء من سلسلة تغريدات أطول تحدد التحديثات الأخيرة لـ Spaces، بما في ذلك الجدولة، وتطوير علامة تبويب Spaces الجديدة في التطبيق (التي لا تزال قيد الاختبار)، والقدرة على إعداد الغرف عبر الحواسيب المكتبية، وخيارات جديدة حول كيفية عرض التغريدات المثبتة والمشتركة داخل الغرفة.

وهناك أيضًا ميزة إضافة علامتك التجارية أو وسم حملتك إلى عنوان الغرفة لتوسيع نطاق محادثتك. ويعد هذا تحديثًا صغيرًا ولكنه مهم. وتوفر الميزة طريقة أخرى للمساعدة في زيادة الوصول إلى الغرفة الصوتية وزيادة الوعي بعمليات البث.