بورش تطور نظامًا موسيقيًا يتكيف مع أسلوب قيادتك

دبي - يزن راشد - توفر سيارات العصر الحديث الكثير من التجارب المخصصة لكل سيناريو قيادة تقريبًا، من الإضاءة المحيطة إلى إعدادات التعليق. وتم أيضًا تضمين الصوت إلى حد ما مع ستيريو أفضل وأنظمة عادم متغيرة، لكن شركة بورش تخطو خطوة إلى الأمام.

وتعمل شركة بورش على مشروع يسمى Soundtrack My Life لجعل السيارة تؤلف موسيقى فريدة تستجيب لقيادتك، سواء كنت على الطريق المفتوح أو عالقًا في حركة المرور.

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ويشغل النظام موسيقى مخصصة وأصلية لقيادتك، وهو يماثل نوعًا ما موسيقى الألعاب، حيث يزيد من شدته اعتمادًا على التسارع والسرعة وقوى الطرد المركزي في السيارة.

ويشار إلى أن نظام بورش ليس قائمة تشغيل للأغاني من خدمات البث. ولكن تمتلك الشركة مكتبات من الموسيقى الأصلية التي يتم دمجها وترتيبها بواسطة خوارزمية لتتناسب مع قيادتك.

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ويمكنك اختيار نمط الموسيقى الذي تريده، ومن ثم يبدأ النظام في تشغيل الموسيقى.

وقال نورمان فريدنبرجر من شركة بورش: يعتمد تعقيد ما يصل إلى الأذن على كيفية القيادة وما مدى سرعة القيادة ومدى صعوبة التسارع والفرامل. وبمجرد أن تبطئ أو تتوقف، تنخفض سرعة الموسيقى لتتناسب مع ذلك.

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بورش تطور نظامًا جديدًا:

لا تتعلق الفكرة باستبدال البث المنتظم ولكن بإعطاء السائقين خيارًا آخر. وتتمثل إحدى الميزات بأن النظام يعزف شيئًا أصليًا في كل مرة ويمكنه الاستمرار في إنتاج موسيقى جديدة نظريًا إلى الأبد.

وقال فريدنبرجر: هذا هو الشيء المثير للغاية بالنسبة للسائق. إنهم يختبرون مسارًا صوتيًا جديدًا في كل مرة. يعد التنسيق بتجربة استماع طويلة الأمد، على الأقل ثلاث إلى خمس مرات أطول من الموسيقى الخطية.

ولا تتعلق هذه التقنية الجديدة بتشغيل قوائم تشغيل مخصصة أو تعديل إيقاع ونغمة الموسيقى الحالية لتتناسب مع سرعة السيارة.

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ووفقًا للشركة، فإن الأمر يتعلق بإنشاء تجربة صوتية فردية مع مجموعة متنوعة من الأصوات والتركيبات الموسيقية أثناء القيادة.

ولا يزال نظام Soundtrack My Life حتى الآن في المرحلة التجريبية، ولم تقرر بورش بعد ما إذا كانت تدخله حيز الإنتاج. ومع ذلك، فإن صانع السيارات حاليًا في طور اختبار النظام في المركبات وإنشاء تجربة شاملة.