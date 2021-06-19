جوجل تطور شبكة على غرار Find My من آبل

دبي - يزن راشد - تعمل شركة جوجل على تحويل هواتف أندرويد إلى شبكة قادرة على العثور على الأجهزة المفقودة، على غرار شبكة Find My من آبل، وذلك وفقًا للتحليل الذي أجراه موقع 9to5Google.

وتسمى الشبكة التي يجري تطويرها Spot، وتهدف إلى الاستفادة من هاتف أندرويد الخاص بك لتحديد موقع الأجهزة الأخرى.

اقرأ أيضًا: Windows 11 SE .. نسخة مقيدة من ويندوز 11

وظهرت المعلومات بشأن الميزة في الإصدار التجريبي الجديد من خدمات جوجل بلاي، مع تعليمات برمجية تشير إلى قدرة الهواتف على المساعدة في تحديد الأجهزة الأخرى، مما يشير إلى أنه من السهل العثور على هواتف أندرويد قريبًا.

اقرأ أيضًا: أفضل شبكات التسويق بالعمولة في المنطقة العربية

وفي هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح أي من هذه القيود، إن وجدت، يمكن أن تحلها ميزة شبكة Spot. ولكن عندما تبحث عن هاتف مفقود، فمن الجيد امتلاك أي ميزة.

ولدى جوجل مشاريع أخرى تتضمن استخدام شبكة من هواتف أندرويد – لا سيما ميزة الكشف عن الزلازل.

وفي حين أن التطبيق مختلف، فمن المحتمل أن يكون المفهوم الأساسي متشابهًا للغاية.

اقرأ أيضًا: إيجاد سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds المفقودة

جوجل تريد الاستفادة من أجهزة أندرويد:

هناك أكثر من 3 مليارات جهاز أندرويد نشط. ويمثل هذا مصدرًا كبيرًا للمعلومات، سواء كانت بيانات مقياس التسارع، أو موقع هاتف في غير محله.

ووفقًا لصفحة دعم جوجل، يمكن لنظام Find My Device الحالي العثور على الهواتف التي تم تشغيلها ولديها اتصال بشبكة الإنترنت وتم تمكين خدمات الموقع بها.

وتعمل هذه الطريقة في معظم الحالات. ولكن شبكة Find My من آبل تتخذ خطوة إضافية تتمثل في جعل الأجهزة تبث إشارات البلوتوث حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت.

اقرأ أيضًا: آبل تخطط لإعادة تصميم AirPods لعام 2021

ويمكن التقاط الإشارة بواسطة أي جهاز iOS آخر لنقل ذلك والموقع إلى السحابة. حتى تتمكن من العثور على أداة مفقودة في المزيد من الظروف.

ووجد موقع 9to5Google إعدادًا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل الميزة. وذلك حتى لا يساعد هاتفهم في تحديد موقع الأجهزة الأخرى.

وتم توصيل Spot ببروتوكول Eddystone الذي عملت جوجل عليه في منتصف عام 2010 من أجل رسائل إشارات التقارب.

وفي ذلك الوقت، استثمرت جوجل في إنشاء شبكة مادية حيث يمكن لأجسام العالم الحقيقي أن تتفاعل مع هاتفك.

وتضمنت الأمثلة الحصول على جدول ترانزيت في محطات الحافلات، وأدلة في متحف، وخدمة الشبكة اللاسلكية المجانية.

ومع ذلك، فقد تم استخدام هذه الإشعارات بشكل متزايد للرسائل غير المرغوب فيها. وأوقفت جوجل قدرة هواتف أندرويد على تلقي إشعارات الأجهزة المجاورة في عام 2018.

وبالنظر إلى أن المعلومات محدودة، فليس من الواضح ما إذا كانت شبكة Find My Device ستكون قادرة على العثور على أشياء أخرى غير الهواتف، مثل شبكة Find My من آبل أو شبكة Galaxy Find من سامسونج.