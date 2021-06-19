أمازون تحسب نسبة الدهون في الجسم بدقة

دبي - يزن راشد - أظهرت دراسة جديدة أن ماسح نسبة الدهون في الجسم من شركة أمازون يعمل بشكل أفضل من الطرق الأخرى المرهقة لحساب دهون الجسم.

مسح الجسم هو إحدى ميزات خدمة الاشتراك في Amazon Halo Band، التي أعلنت عنها الشركة في شهر أغسطس الماضي.

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وتعمل ميزة Halo Body من خلال كاميرات الهواتف الذكية. ويلتقط المستخدمون أربع صور لأجسادهم، ومن ثم يتم دمجها في صورة ثلاثية الأبعاد.

وبعد ذلك، تستخدم أداة أمازون التعلم الآلي لحساب نسبة الدهون في الجسم.

وعندما أطلقت أمازون Halo، قالت إنها أجرت دراسة داخلية للتحقق من صحة الميزة.

وتظهر النتائج أن الأداة يمكن أن تكون معيارًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول أجسادهم.

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ويمكن أن تكون نسبة الدهون في الجسم طريقة أكثر دقة لتقييم صحة أي شخص من وزنه.

كما يمكن أن يكون لشخصين من نفس الحجم كميات مختلفة من الدهون بالنسبة إلى وزنهما الإجمالي، وقد يكون لهما مخاطر صحية مختلفة نتيجة لذلك.

ومن المهم وجود بعض الدهون في الجسم. ولكن وجود نسبة عالية يرتبط بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.

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وتختلف نسبة الدهون في الجسم التي تعتبر صحية للأشخاص من مختلف الأعمار والجنس.

Halo Body من أمازون:

استخدمت الدراسة البيانات التي تم جمعها في موقعين: مستشفى ماساتشوستس العام ومركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية في جامعة ولاية لويزيانا.

وقد ضمت 134 مشاركًا من أجسام مختلفة وشملت 82 امرأة و 52 رجلاً. ومن بين المجموعة، كان 81 من القوقاز، و 32 من السود، و 9 من الآسيويين، و 4 من أصل إسباني، وواحد من الأمريكيين الهنود، وسبعة من متعددي الأعراق.

وتم حساب نسبة الدهون في الجسم لكل شخص في الدراسة من خلال تقنية الأشعة السينية التي تظهر توزيع الدهون في الجسم المسماة قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة DXA.

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وتمت مقارنة نتائج هذه الفحوصات بنظام أمازون، وخمسة مقاييس تحسب دهون الجسم. ووجدت الدراسة أن نسب الدهون في الجسم التي تم حسابها بواسطة Amazon Halo Body كانت الأقرب لتلك التي تم حسابها بواسطة DXA.

والجدير بالذكر أن دراسة Halo Body اقتربت من حسابات DXA لدهون الجسم من مؤشر كتلة الجسم أو BMI.

وغالبًا ما يُستخدم مؤشر كتلة الجسم كتقدير أولي أولي لدهون الجسم، ويتم حسابه بناءً على الطول والوزن. ولكن في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون لدى الأشخاص أصحاب العضلات مؤشر كتلة الجسم الذي يشير إلى أنهم يعانون من زيادة الوزن – حتى لو كانت معظم هذه الكتلة عضلية.