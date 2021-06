إنستاجرام تمضي قدمًا في توسيع إعلانات Reels

دبي - يزن راشد - تمضي منصة إنستاجرام قدماً في توسيع إعلانات Reels، مع إتاحة التنسيق الجديد في جميع المناطق.

وقالت إنستاجرام: نطلق إعلانات Reels للعالم بعد الاختبار في بلدان محددة. وتعد Reels أفضل مكان عبر إنستاجرام للوصول إلى الأشخاص الذين لا يتابعونك واكتشاف العلامات التجارية وصناع المحتوى.

وتساعد هذه الإعلانات الشركات في الوصول إلى جمهور أكبر، مما يسمح للأشخاص باكتشاف المحتوى الجديد من العلامات التجارية وصناع المحتوى.

ويتم عرض إعلانات Reels بوضع ملء الشاشة، ويجري عرضها بين فيديوهات Reels الفردية. وكما هو الحال مع محتوى Reels العادي، تتكرر هذه الإعلانات ويمكن أن تصل إلى 30 ثانية. ويمكن للأشخاص التعليق، مثل إعلانات Reels وعرضها وحفظها ومشاركتها.

ومن الصعب تحديد مدى فعالية التنسيق الجديد، وذلك لأنه يعتمد إلى حد كبير على التصميم ومدى تفاعل محتوى إعلانك.

وتعمل إعلانات تيك توك، على سبيل المثال، بشكل أفضل عندما تبدو طبعية، لذلك لا يقوم المستخدمون بالتمرير بمجرد ظهورها.

ومن المؤكد أن تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة أمر صعب. واكتشفت منصة Vine هذا بالطريقة الصعبة.

ولم تتمكن أي منصة أخرى من دمج الإعلانات بشكل فعال في الفيديوهات القصيرة، حيث يمكن للمستخدمين تخطي المنشورات الترويجية بسهولة، ولا يوجد خيار لإدراجها في منتصف البث أو ما قبل التشغيل.

وربما تأمل إنستاجرام أن يؤدي هذا التنسيق الجديد، على الأقل، إلى نتائج إيجابية لشركائها في الإعلانات.

إنستاجرام توسع إعلانات Reels:

أطلقت إنستاجرام إعلانات Reels للمرة الأولى في الهند والبرازيل وألمانيا وأستراليا في شهر أبريل، قبل توسيعها لتشمل العلامات التجارية في كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي.

ويعد التوسيع جزءًا من حملة Reels الأوسع لجعلها قابلة لتحقيق الدخل، وذلك بهدف بناء نظام بيئي أكثر استدامة لـ Reels، الذي يضمن قدرة صناع محتوى Reels على الحصول على أموال مقابل جهودهم. ولكن القيمة الحقيقية للتنسيق قد تستغرق بعض الوقت والاختبار لتحديدها.

ولم تشارك إنستاجرام أي أرقام رسمية بشأن استخدام Reels، لكن رئيس إنستاجرام أشار إلى أن الخيار ينمو من حيث عدد الأشخاص الذين يشاركون وكمية الأشخاص الذين يستهلكون.

وأوضحت المنصة أيضًا أن Reels شهدت زخم استخدام محدد في الهند، حيث تم حظر تيك توك في شهر يونيو الماضي.

وأشار Wow - per AppAnnie data, TikTok now has just as much total time spent in the US as the FB blue app. It passed IG at the beginning of 2020, now 3x more total time spent than IG. — Turner Novak 🍌🧢 (@TurnerNovak) May 18, 2021 حديث إلى أن المستخدمين يقضون الآن وقتًا أطول في تيك توك مما يقضونه في إنستاجرام. ويدفع هذا الأمر فيسبوك للترويج بشكل أكبر لاستخدام Reels، حيث تتطلع إلى منع مستخدميها من الانتقال.

ومع هذه الدفعة المستمرة، قد يجعل ذلك من Reels خيارًا جيدًا للإعلان، ولكن النتائج الفردية تختلف، ومن المحتمل أيضًا أن يتطور الشكل إلى حد ما بمرور الوقت.