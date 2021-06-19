تكنولوجيا: شاومي تتجه إلى تعزيز الكاميرة والتصميم في سلسلة Mi CC القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في الإستعداد لإطلاق الجيل القادم من هواتف Mi CC، ولقد أوضح تقرير جديد خطط شاومي للتركيز على تحسين التصميم وإعدادات الكاميرة في سلسلة الهواتف القادمة.

كشفت مدونة DSP-Charles في تقرير نشر مؤخراً عن الملامح الأولى لمواصفات سلسلة Mi CC المرتقبة من شاومي، ولقد أكد التقرير على أن السلسلة القادمة ستحاكي في تصميمها الإصدارات الحالية.

كما أوضحت المدونة أن الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Mi CC تنافس كلاً من هواتف OPPO Reno6 Pro وvivo X60 Pro، كما تتميز بتصميم أفضل من Mi 11 Lite 5G.

وفي تسريبات أخرى جاءت عبر Digital Chat Station، أشير إلى أن شاومي قد إعتمدت بالفعل أحد إصدارات سلسلة Mi CC الذي يأتي بنموذج رقم K9D في الصين، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار قريباً.

أيضاً بدأت شاومي في إجراء الإختبارات النهائية على سلسلة هواتف Mi CC إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

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