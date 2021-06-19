أقل مستوى منذ أسابيع.. “بيتكوين” تسجل تراجعا جديدا في قيمتها السوقية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:25 مساءً - منذ 22 دقيقة

شهدت العملة المشفرة الأكثر شهرة بالعالم “بيتكوين”، مساء الجمعة، تراجعا في قيمتها السوقية، لتقترب من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، وهو ما يتزامن أيضًا مع الهبوط الذي تشهده أسواق الأسهم، بحسب ما ذكره موقع ”ماركيت ووتش“ الأمريكي.

وانخفضت أسعار بيتكوين بأكثر من 6٪ في تعاملات، أمس الجمعة، وجرى تداولها عند 35412.47 دولار، وفقًا للبيانات التي نشرها موقع ”كوين ديسك“ المتخصص في العملات المشفرة.

وهبطت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، على سلسلة البلوكتشين الخاصة بها، بأكثر من 7٪، مسجلة 2160.65 دولار.

وقد تكون الانخفاضات في أسعار كل من إيثر وبيتكوين هي الأسوأ من نوعها على أساس يومي منذ أواخر مايو الماضي.

وانخفض سوق العملات المشفرة العالمية بنسبة 6٪، وفقًا للأرقام الصادرة عن موقع ”كوين ماركيت كاب دوت كوم“ المتخصص في تتبع أسعار العملات المشفرة.

وتأتي الانخفاضات في أسعار العملات المشفرة مع هبوط مؤشر ”داو جونز الصناعي“ بأكثر من 400 نقطة، أو ما يعادل نسبته 1.2٪، وانخفض مؤشر ”ستانداراد أن بورز 500“ بنسبة 0.9٪، بهدف تجنب أول إغلاق له دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا منذ الـ8 من مارس الماضي.

في غضون ذلك تم تداول مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 0.7٪ بعد أن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق منذ الـ 26 من أبريل الماضي.

وتعرضت العملات المشفرة للضغط مؤخرًا، حيث فقدت بيتكوين 30٪ منذ منتصف أبريل الماضي، عندما سجلت رقمًا قياسيًا يقارب 65000 دولار.

لكنها هبطت بمستويات حادة، في مايو الماضي، على خلفية تصريحات مناهضة لها من قبل رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، الذي قال إن شركته علقت بيع السيارات مقابل عملة بيتكوين، بسبب مخاوف من تغير المناخ.