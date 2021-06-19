تكنولوجيا: اليوتيوب يدعم الآن ميزة صورة داخل صورة على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر الآن ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي تطبيق اليوتيوب على منصة iOS في الأسواق العالمية، والتي توفرت لمستخدمي منصة الأندوريد خلال الفترة الماضية.

يمكن لمستخدمي أجهزة iOS في الأسواق العالمية الآن التمتع بتجربة مشاهدة محتوى اليوتيوب من الفيديوهات أثناء إستخدام التطبيقات الأخرى بسلاسة دون الحاجة إلى إيقاف محتوى الفيديو في البداية.

نشرت التفاصيل الجديدة اليوم عبر موقع MacRumors، الذي أوضح تأكيد اليوتيوب لدفع الميزة لمستخدمي أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون.

أيضاً تشير شركة اليوتيوب إلى أن ميزة صورة داخل صور متاحة لمشتركي YouTube Premium فقط على منصة الأندوريد، إلا أنها ستقدم لجميع مستخدمي التطبيق على منصة iOS.

ويمكن تنشيط ميزة صورة داخل صورة في تطبيق اليوتيوب الآن عبر تشغيل محتوى الفيديو ومن ثم السحب للعودة للشاشة الرئيسية في الهاتف، حيث يستمر تشغيل محتوى الفيديو في نافذة صغيرة، كما يمكن تحريك موقع الفيديو على الشاشة بالتمرير بإستخدام اثنان من الأصابع، ويمكن أيضاً التحكم في حجم الفيديو.

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