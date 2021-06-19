تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز MatePad T 10 Kids بسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن إصدارها الخاص من الأجهزة اللوحية الذي يستهدف الأطفال MatePad T 10 Kids، والذي ينطلق بسعر 200 دولار.

يتميز جهاز MatePad T 10 Kids بشاشة IPS LCD بحجم 9.7 إنش، ودقة عرض 1280 في 800 بيكسل، وكثافة عرض 156 بيكسل لكل إنش.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 710A، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1 لذا لا يأتي هذا الإصدار بنظام HarmonyOS أو خدمات جوجل، كما ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 أو 32 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يتميز تصميم MatePad T 10 Kids الخارجي بمقاومة أعلى، حيث تقدم هواوي للجهاز حافظة بألوان مشرقة لحماية الجهاز من الصدمات، كما تتميز الحافظة بتصميم من السيليكون المعالج لدعم الأطفال بحماية أعلى، أيضاً يمكن إزالة الحافظة.

كما تأتي الحافظة بمسند لتثبيت الجهاز اللوحي لمشاهدة أفضل لمحتوى الفيديو أو لتجربة أفضل في الألعاب، أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بعرض إشتراك مجاني في خدمة Azoomee لفترة تصل إلى 12 شهر، وهي خدمة تقدم ألعاب ومحتوى فيديو وبازل مخصص للأطفال.

ويضم محتوى الصندوق لجهاز MatePad T 10 Kids اللوحي قلم stylus لدعم الأطفال مع موقع مخصص لتخزين القلم في الجهاز اللوحي.

أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 5100 mAh، وشاحن بقدرة 5W، ومنفذ USB C، ويدعم الإتصال بشبكات LTE، أو عبر Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.1، ويضم مستقبل GPS.

كما يضم MatePad T 10 Kids كاميرة سيلفي بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

ومن المقرر أن بنطلق الجهاز اللوحي في سوق إندونسيا في البداية بسعر 200 دولار أو 170 يورو، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم.

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