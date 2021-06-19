شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعير هذه الميزة من أبل لهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تعمل على ميزة مشابهة لكيفية عمل شبكة "Find My" من أبل، فباستخدام تطبيق Find My، يمكنك تحديد موقع أجهزة أبل التى تم تسجيل الدخول إليها باستخدام نفس معرف أبل وتساعد أيضًا فى تتبع AirTag.

ووفقًا لتقرير صادر عن مطورى XDA، يحتوى الإصدار الجديد 21.24.13 من تطبيق خدمات جوجل Play على بضعة رموز - "mdm_find_device_network_description" و "mdm_find_device_network_title" - التى تشير إلى أن جوجل قد تعمل على ميزة جديدة لتتبع أجهزة Android .

وذكر التقرير أن الميزة "تسمح لهاتفك بالمساعدة فى تحديد موقع أجهزتك وأجهز الآخرين"، ولم تكشف جوجل رسميًا عن الميزة الجديدة حتى الآن، ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن كيفية اختلافها عن ميزة Find My Device الحالية التى تعمل بنظام Android.

ووفقًا لوصف الميزة، قد يكون من الممكن تمامًا أن تسمح لك جوجل بتتبع أجهزة الأشخاص الآخرين، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت جوجل ستمضى قدمًا فى إطلاق جهاز مشابه لـ أبل AirTag فى المستقبل أم لا.

وفى الوقت نفسه، طرحت جوجل مؤخرًا مجموعة من الميزات لمستخدمى هواتف Android، بما فى ذلك نظام Android Earthquake Alert لمزيد من البلدان مثل تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.