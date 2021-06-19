شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تحرير مستندات جوجل دون الاتصال بالانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مُحرر مستندات جوجل Google Docs خدمة جيدة، حتى تفقد اتصالك بالإنترنت وتفقد فجأة كل إمكانية الوصول للتعديل، ولكن يمكن تجنب ذلك، إذا قمت بتمكينه للعمل دون اتصال بالإنترنت، فيمكنك مزامنة أي ملف من محرر مستندات جوجل مع جهازك وتعديله في وضع عدم الاتصال.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فيما يلي كيفية تمكين التحرير في وضع عدم الاتصال على كل من موقع ويب Google Docs لسطح المكتب وتطبيق الهاتف.





خطوات تحرير مستندات جوجل دون انترنت على سطح المكتب

1. افتح Google Chrome وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انتقل إلى الإعدادات في مستندات جوجل.

2. في قسم "بلا اتصال بالإنترنت"، حدد المربع بجوار "إنشاء" وكذلك بجوار فتح وتعديل أحدث ملفات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل على هذا الجهاز أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

3. إذا كان لديك أي من صفحات محرر مستندات جوجل، فقم بتحديثها.

4. يمكنك لتنزيل ملفات محددة، أن تتوجه إلى صفحة محرر مستندات جوجل الرئيسية واضغط بزر الماوس الأيمن فوق أي ملف، ثم حدد متاح بلا اتصال بالإنترنت.



خطوات تحرير مستندات جوجل دون انترنت في تطبيق الهاتف خطوات تحرير مستندات جوجل دون انترنت في تطبيق الهاتف يمكن لمستخدمي أيفون وأندرويد حفظ مستندات جوجل للتحرير في وضع عدم الاتصال:

1. افتح تطبيق مستندات جوجل، وابحث عن الملف الذي تريد تحريره في وضع عدم الاتصال.

2. اضغط على النقاط الثلاث بجوار اسمها وحدد جعلها متاحة في وضع عدم الاتصال، سيتم تنزيل ملفك، وستظهر أيقونة علامة اختيار على الصورة المصغرة بمجرد الانتهاء.

وعندما لا يكون دون لديك اتصال بالإنترنت، يمكنك ببساطة فتح تطبيق Drive، والضغط على الخطوط الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية اليسرى، ثم تحديد Offline، ستظهر لك جميع الملفات التي يمكنك تحريرها في وضع عدم الاتصال.