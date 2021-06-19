شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح 7 مميزات جديدة لمستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل 7 ميزات جديدة لمستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، حيث تضيف هذه الميزات طرقًا جديدة يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل مع هواتفهم وإضافة أدوات جديدة إلى Android Auto والمزيد، وفيما يلى نعرض أبرز هذه المميزات كما يلى:

- رسائل جوجل تحصل على تشفير شامل أعلنت جوجل أن دردشة RCS التي يتم إرسالها عبر تطبيق الرسائل سيتم تشفيرها من طرف إلى طرف، وقد طرحت الشركة الميزة التجريبية في العام الماضي في نوفمبر وهي الآن بصدد إطلاقها لجميع المستخدمين، وتدعي الشركة أن التشفير التام بين الطرفين في الرسائل سيبقي محادثاتك أكثر أمانًا أثناء الإرسال، يضمن عدم تمكن أى شخص من قراءة محتوى رسائلك أثناء تنقلهم بين هاتفك وهاتف الشخص الذى تراسله.

- نظام الإنذار من الزلازل على هواتف أندرويد عالميًا أطلقت جوجل مؤخرًا نظام أندرويد Earthquake Alert System في نيوزيلندا واليونان واليوم تعمل على توسيع النظام عالميًا، تقدم الشركة نظام أندرويد Earthquake Alerts System في تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وباستخدام هذا النظام المجاني ، يمكن للأشخاص في المناطق المتضررة الحصول على تنبيهات قبل ثوانٍ من وقوع الزلزال ، مما يمنحك إشعارًا مسبقًا في حال احتجت إلى البحث عن الأمان، يستخدم النظام الذي طورته جوجل هواتف أندرويد لإنشاء شبكة للكشف عن الزلازل تحذر الأشخاص إذا كانوا في منطقة يحتمل أن تتأثر.

وقالت الشركة: "نحن نعطي الأولوية لإطلاق تنبيهات الزلازل في البلدان التي ترتفع فيها مخاطر الزلازل ، ونأمل أن يتم إطلاقها في المزيد والمزيد من البلدان خلال العام المقبل".

- إمكانية تمييز رسائل جوجل بـ"نجمة" على غرار WhatsApp ، يمكن لمستخدمي أندرويد الآن تمييز رسالة بنجمة على تطبيق الرسائل الخاص بهم لتتبع ما هو مهم والعثور عليه لاحقًا دون التمرير خلال جميع محادثاتهم، من أجل تمييز رسالة بنجمة ، يحتاج المستخدم إلى النقر مع الاستمرار على الرسالة ثم تمييزها بنجمة.

- يحصل Android Auto على خيارات تخصيص جديدة سيتمكن المستخدمون الآن من تخصيص المزيد من تجربة Android Auto الخاصة بهم مثل تخصيص شاشة المشغل مباشرة من هاتفك وتعيين الوضع المظلم يدويًا، هناك علامات تبويب جديدة في تطبيقات الوسائط الخاصة بك ، وخيار "الرجوع إلى الأعلى" وزر من الألف إلى الياء في شريط التمرير.

- المزيد من الخيارات للرموز التعبيرية سيبدأ تطبيق Gboard قريبًا في اقتراح ملصقات تم إنشاؤها في Emoji Kitchen، تتيح أداة جوجل هذه للمستخدمين إنشاء مزيج من اثنين من الرموز التعبيرية المختلفة، ستظهر الاقتراحات بعد ذلك في قائمة Emoji عندما يكتب شخص ما بالإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية، سيساعدك هذا في اكتشاف مجموعة الرموز التعبيرية المثالية فى اللحظة التى تحتاجها بالضبط.

- الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة بصوت فقط يمكنك الآن أن تطلب من جوجل فتح العديد من تطبيقاتك المفضلة أو البحث عنها باستخدام صوتك فقط - يمكنك قول أشياء مثل ، "مرحبًا جوجل ، ادفع فاتورة الكهرباء الخاصة بى" للانتقال مباشرةً إلى التطبيق وإكمال المهمة.