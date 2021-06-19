شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون سر أشعة جاما المتسببة فى انفجارات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعتمد هذه الدراسة الجديدة على البحث الذي أظهر أن أقوى أجهزة انفجارات أشعة جاما GRBs يمكن تشغيلها بواسطة مجالات مغناطيسية مرتبة على نطاق واسع، ولكن أسرع التلسكوبات فقط هي التي ستلقي نظرة على إشارة الاستقطاب المميزة الخاصة بها قبل أن تضيع في الانفجار.
وكان تم اكتشاف GRBs لأول مرة في الستينيات وأذهلت العلماء في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، ولكنها أطلقت أيضًا عملية بحث لمعرفة أسباب هذه الانفجارات العنيفة.
قالت رئيسة الفيزياء الفلكية في باث وخبيرة أشعة جاما البروفيسورة كارول مونديل: "قمنا بقياس خاصية خاصة للضوء والاستقطاب لسبر الخواص الفيزيائية للحقل المغناطيسي الذي يدفع الانفجار مباشرة"، مضيفة، "هذه نتيجة رائعة وتحل لغزًا طويل الأمد من هذه الانفجارات الكونية المتطرفة، لغز كنت أدرسه لفترة طويلة."