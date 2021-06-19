شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم و750 ألف طالب يؤدون الاختبارات النظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت 19 يونيو امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات النظرية لهم، على أن تنتهي الاختبارات يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وشددت الوزارة على مديرى عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، وأنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

وتابعت الوزارة: إنه يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى، و2 كنانة بلاستيكية لكل إدارى عن فترة الامتحانات بواقع كمامة عن الامتحان التحريري وأخرى عن العملى، إضافة إلى مجموعة من المطهرات 1 لكل مبنى مكونه من 30 لتر كحول أثناء فترة الامتحانات العملية والنظرية، مشددة على ضرورة التعقيم اليومى للجان السير.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رؤساء اللجان بالتواصل مع المديريات التعليمية لاستلام الأصناف المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين خلال فترة أداء الامتحانات.