شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار مصر.. طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستضم وحدات لكافة الفئات وليس لفئة بعينها.

وقال "عباس"، لـ"الخليج 365"، خلال لقائه مع الزميل أحمد حسن في برنامج مصر الجديدة، إن تأخر طرح وحدات لمحدودي الدخل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لانشغال وزارة الإسكان بطرح مجموعة ضخمة من الوحدات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، وسياسة الوزارة طرح الوحدات بعد إنهاء المشروعات.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان، تم وجارى تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. هيئة قناة السويس: الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسميا عبر الطرق المقررة قانونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للهيئة بصلة.

وأوضحت أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي: "www.suezcanal.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المنشورات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.



حبس عاطل فتح مقابر فى شبين الكوم بالمنوفية بدعوى إخراج أعمال سحر حبس عاطل فتح مقابر فى شبين الكوم بالمنوفية بدعوى إخراج أعمال سحر

قرر المستشار أحمد البنا، رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحريات، وذلك لقيامه بفتح مقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بجحة إخراج الأعمال.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم، من إلقاء القبض على عاطل، وذلك حال قيامه بفتح مقابر بمدينة شبين الكوم، بجحة إخراج أعمال السحر، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من الأهالى بقيام عاطل بفتح عدد من المقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدعوى إخراج أعمال سحر منه على الفور، فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



الصحة العالمية: نتوقع تدهور الوضع الوبائى لكورونا فى أفريقيا الصحة العالمية: نتوقع تدهور الوضع الوبائى لكورونا فى أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع تدهور الوضع الوبائي لكورونا في إفريقيا، مشيرة أيضا إلى أن غينيا ستعلن غدا انتهاء جائحة إيبولا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 12% الأسبوع الماضى، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو وأكثر من 72 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في 5 مناطق من أصل 6 تابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنها جنوب شرق آسيا بنسبة انخفاض 27% وأوروبا بنسبة 13%، فيما سجلت أفريقيا زيادة في حالات الإصابة بنسبة 44%، مضيفا أن معدل الوفيات تراجع في أوروبا بنسبة 17% وأمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 7%، بينما سجل معدل الوفيات ارتفاعا في أفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 12%.



الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد يؤكد مقاطعته للانتخابات الرئاسية.. فيديو الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد يؤكد مقاطعته للانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكد الرئيس الإيرانى السابق المتشدد محمود أحمدى نجاد، مقاطعت للانتخابات الرئاسية فى بلاده والتى تجرى اليوم، الجمعة، لاختيار خليفة الرئيس حسن روحانى.

وقال نجاد فى مقطع فيديو بثه من منزله اليوم، " ما يمكنني فعله الآن لمواجهة هذا الخطأ الكبير هو أن أقول إننى لن اشارك فى الانتخابات وليس لدي أي خطط لدعم أي شخص".

وأضاف "الثورة (الإيرانية) انحرفت عن مسارها ، وأن نتيجة هذه الانتخابات ستعود بالضرر على الشعب".