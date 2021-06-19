شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار مرسى علم يستقبل 50 رحلة طيران دولية سياحية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، 50 رحلة طيران دولية سياحية أسبوعية قادمة من عدة دول مختلفة من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا ورحلات داخلية .

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى أنه بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى 50 رحلة طيران بينهم 16 رحلة طيران من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، وكذلك 8 رحلات من مصر للطيران "داخلية".

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا خلال الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الوصول الأسبوعى لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر المقبل .

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية المختلفة بمطار مرسى علم الدولي تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول سائح إلا بعد تحليل الـ pcr سواء كان معه أو يتم إجراء له داخل المطار.