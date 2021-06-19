تكنولوجيا: رئيس جامعة بورسعيد عن واقعة ظهور ثعابين: لا شكاوى.. ومش هرد على كلام فيسبوك

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد، أنه لم ترد إليه أى شكاوى بخصوص ظهور ثعابين فى لجنة امتحانات كلية الآداب المقامة بساحة كلية التربية الرياضية.

وأشار إلى أنه لن يرد على كلام متداول على فيسبوك، موضحًا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور ورود أى شكوى إلى جامعة بورسعيد.

وأوضح دكتور أيمن إبراهيم، أنه تم تجهيز خيمة امتحانات طلبة وطالبات كلية الآداب بجامعة بورسعيد، والمقامة على أرض كلية التربية الرياضية تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى.