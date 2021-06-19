شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم بمادة الفقه للقسم العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت امتحانات الثانوية الأزهرية فى 609 لجان يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الامتحانات بالقسم العلمى اليوم السبت بمادة الفقه وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى في الحادية عشرة.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما يتم الآن تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021. كما أنهى قطاع المعاهد الأزهرية طباعة أسئلة امتحانات الثانوية وإرسالها إلى المناطق.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الازهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طلاب، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.