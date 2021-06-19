شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السفارة الكندية تحتفى بأول رحلة من مونتريال للقاهرة: خطوة جديدة لتعاون ممتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطت طائرة الخطوط الجوية الكندية لأول مرة على مدرج مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار مونتريال-ترودو الدولي، صباح الجمعة، وتم الترحيب بالطائرة بتحية "رش المياه" water salute وهو تقليد عالمي لاستقبال الرحلات الجديدة التي تهبط لأول مرة بالمطارات، حيث قامت عربتي إطفاء بتشكيل قوس من المياه عبرت من خلاله طائرة الخطوط الجوية الكندية في اتجاها لبدء عملية نزول الركاب.

وقال بيان للسفارة الكندية لدى القاهرة الجمعة: تم تنظيم حفل استقبال لطاقم الرحلة والذي حضره كل من ياسمين وهاب المفوض التجاري لسفارة كندا في مصر والدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة والآثار المصري، وأحمد يوسف – رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومهدي سنتيسي مدير مكتب الخطوط الجوية الكندية في سويسرا والجزائر والمغرب ومصر، وجوزيف تاوضروس – الممثل التجاري لسفارة كندا في مصر، وقيادات مطار القاهرة الدولي.

وقالت الدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة والآثار: "ما نشهده اليوم هو خلق شريان جديد، فمن خلاله سيتم تسهيل عودة أبناءنا في الخارج لأرض مصر بالإضافة الى تنشيط حركة السياحة مع القارة الأمريكية والتي نتطلع للترحيب بأفواجها ودعوتهم لأهم الإنجازات السياحية كميدان التحرير ومتحف الحضارات".

وذكر بيان السفارة أن ما يميز العلاقات الكندية ـ المصرية هو إصرار الدولتين على الوقوف سوياً في مواجهة تداعيات جائحة الكوفيد-19 على الاقتصادات العالمي.

وقالت ياسمين وهاب – المفوض التجاري لسفارة كندا في مصر: "شهدت 2021 ولازالت تشهد شراكات كندية - مصرية رائدة، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الكندية في مصر، واليوم نشهد تدشين جسر فريد من نوعه بين مونتريال والقاهرة - ومع وجود هذا الجسر الذي يربط مونتريال والقاهرة، مدينتان نابضتان بالحياة بشكل استثنائي، تكون شركة الخطوط الجوية الكندية قد سطرت فصلا جديدا في العلاقات بين كندا ومصر، فبذلك تصبح شركة الطيران الوحيدة التي تتخذ من القارة الأمريكية مقراً ولها خط مباشر إلى مصر، وهو إنجاز يفخر به جميع الكنديين وبالأخص ونحن على مشارف الاحتفال بيوم كندا الوطني بعد أقل من أسبوعين.

وأضافت وهاب: هذا التدشين من أبرع الاحتفالات على الاطلاق. فيسعدنا أن نحتفل بهذه اللحظة التاريخية وهي شهادة على قدرة بلدينا على الصمود والتكيف مع التحديات واعتقادنا المشترك بأن عملية إرساء الأساس لتعزيز علاقتنا هي عملية مستمرة ومن شأنها أن تعزز اقتصادانا في عالم ما بعد الجائحة. وتمهد هذه الرحلة الافتتاحية الطريق لزيادة التواصل بمجرد رفع الإجراءات المتعلقة بالحد من السفر الدولي والمفروضة من قبل الحكومة الكندية لحماية صحتنا من جائحة الكوفيد-19 غير المسبوقة".

ومن المقرر تشغيل الخط الجديد للخطوط الجوية الكندية بمعدل ثلاث مرات اسبوعياً اقلاعاً مونتريال ومثلها اقلاعاً من القاهرة.

الاحتفال بأول رحلة من مونتريال للقاهرة