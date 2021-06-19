شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحويلات مرورية غدا بميدان عرابى فى القاهرة الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان عرابى بالقاهرة الجديدة، ما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور من ميدان عرابى اتجاه طريق السويس، مع تحويل حركة مرور المركبات يساراً اتجاه شارع يوسف السباعى، ثم يميناً لشارع مصطفى كامل اتجاه طريق السويس، وذلك اعتباراً من الساعة 1,00 صباح يوم السبت الموافق 19/6/2021 وحتى 6,00 صباح نفس اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.