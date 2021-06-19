شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حبس عاطل فتح مقابر فى شبين الكوم بالمنوفية بدعوى إخراج أعمال سحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار أحمد البنا، رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحريات، وذلك لقيامه بفتح مقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بجحة إخراج الأعمال.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم، من إلقاء القبض على عاطل، وذلك حال قيامه بفتح مقابر بمدينة شبين الكوم، بجحة إخراج أعمال السحر، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من الأهالى بقيام عاطل بفتح عدد من المقابر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدعوى إخراج أعمال سحر منه على الفور، فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.