شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستشار الرئيس للصحة: 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون تصل قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر قد تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا، ودخلت في المرحلة الانخفاضية فى الموجة الثالثة، مشيرًا إلى أن أى موجة مرضية لانتشار أى فيروس تشهد ارتفاع تدريجي حتى تصل إلى مرحلة الثبات بعده يحدث انخفاض أعداد الإصابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن اتباع الإجراءات الاحترازية وتزايد وتيرة التطعيم ساهما فى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الأفريقي على توفير حوالى 300 مليون جرعة إلى إفريقيا من اللقاح جونسون آند جونسون ونصيب مصر سيكون 25 مليون جرعة، ويتميز هذا اللقاح بأنه سيتم أخذه عن طريق جرعة واحدة، حيث مصر سعت بكل الوسائل لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

وتابع تاج الدين، أن موسكو بدأت تتحدث اليوم إن 90% من الحالات المصابة بالفيروس بسلالات جديدة من الفيروس خاصة سلالة كورونا دلتا، مشيرًا إلى أن مناعة الإنسان تستطيع تفادى الكثير من التحورات والتطعيمات تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وواصل تاج الدين قائلا إنه منذ بداية ظهور السلالات المتحورة في بعض الدول فهناك اهتمام كبير من الدولة بتطبيق إجراءات شديدة في المطارات والموانئ وغيرها للحد من وصول أى أنواع أخرى من الفيروسات، مشيرًا إلى أن هناك لقاحات أخرى قادمة إلى مصر وخلال الشهور القادمة سيتم تطعيم عدد كبير من السكان يصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن وضع مصر الوبائي جيد جدا والقوائم الحمراء التي تعلن من بعض الدول لا تستهدف مصر بعينها فهناك عدد ضخم من الدول يتم وضعه على تلك القوائم.