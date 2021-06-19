شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوتيريش يؤدى اليمين بعد إعادة تعيينه أمينا للأمم المتحدة لولاية ثانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليمين الدستورية بعد إعادة تعيينه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيّين أنطونيو جوتيريش أمينا عاما لولاية ثانية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز الأمم المتحدة للإعلام فى مصر، عبر فيس بوك، فيديو أداء جوتيريش، اليمين لفترة ولاية جديدة، كأمين عام للأمم المتحدة.





وكان مجلس الأمن الدولى، أعلن فى 8 يونيو الماضى، موافقته على تولى أنطونيو جوتيريش، منصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية، وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لولاية ثانية.



