شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الداخلية تضبط 10 كيلو هيروين بـ1.5 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط 40 إسطوانة لمخدر الهيروين بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.