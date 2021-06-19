شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرح بالدقهلية يتحول لمأتم بعد وفاة شقيق العريس بأزمة قلبية أثناء الرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الشاب محمد محمود رشاد عبدالوهاب، أثناء وصلة رقص فى "حنة" شقيقه بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإصابة بأزمة قلبية إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، وقد شيع أهالى المنزلة اليوم، الجمعة، جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان الشاب المتوفى تم نقله سريعا إلى مستشفى المنزلة المركزى، وبعد توقيع الكشف الطبى أكد الأطباء وفاته، ليتحول الفرح إلى مأتم ويتحول صوان الفرح إلى سرادق لتلقى العزاء فى المتوفي.

وخرج الجثمان من مسجد الجبانة وسط حالة من الصدمة الكبيرة بين أسرة العريس، والتى تحولت فرحتها الكبيرة بزواج ابنهم إلى صدمة ومأتم.

وأكد الأهالي، أن حنة العريس كانت كبيرة وصوان على مساحة كبيرة، يملأها الأنوار والـ دى جى منتشر فى أرجاء المكان، بمنطقة حى الحمزاوى بمدينة المنزلة، ووقف محمد محمود رشاد عبدالوهاب، شقيق العريس ليرقص فى الفرح، وفجأة سقط على الأرض مغشيًا عليه، ولم ينتبه الأهالى بما حدث، والجميع منشغل فى الغناء والرقص.

وأوضح أن الشباب التفوا حول شقيق العريس محاولين إفاقته، إلا أنه لم يستجب لهم، فأسرعوا فى نقله إلى مستشفى المنزلة العام، وهناك كانت الصدمة بعد أن توفى شقيق العريس بسكتة قلبية، وتحولت الفرحة إلى صدمة وبكاء.