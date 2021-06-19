شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بوليتيكو": الكنيسة الأمريكية توافق على حرمان بايدن من التناول بسبب دعم الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة (‏USCCB‏)، بالموافقة على حرمان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وغيره من السياسيين من طقوس التناول رداً على ‏دعمهم لحقوق الإجهاض. ‏

وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، تم الإعلان عن نتيجة التصويت - 168 صوتا مقابل 55 ضد - يوم الجمعة بالقرب ‏من نهاية اجتماع استمر 3 أيام لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأمريكيين الذى عقد تقريبًا.‏

وقال مؤيدو هذا الإجراء، إن هناك حاجة إلى "توبيخ" قوى لبايدن بسبب أفعاله الأخيرة التي تحمي وتوسع ‏الوصول إلى الإجهاض، بينما حذر المعارضون من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يصور الأساقفة ‏على أنهم قوة حزبية خلال فترة الانقسامات السياسية في جميع أنحاء البلاد.‏

نتيجة للتصويت، ستقوم لجنة العقيدة في مؤتمر الولايات المتحدة للأساقفة الكاثوليك بصياغة بيان حول ‏معنى التناول في حياة الكنيسة والذي سيتم تقديمه للنظر فيه في اجتماع مستقبلي.‏

يهدف أحد أقسام الوثيقة إلى تضمين تحذير محدد للسياسيين الكاثوليك والشخصيات العامة الأخرى الذين ‏يعصون تعاليم الكنيسة حول الإجهاض والقضايا العقائدية الأساسية الأخرى.‏

وقال الأسقف دونالد هاينج من ماديسون بولاية ويسكونسن، إنه يتحدث مع العديد من الأشخاص الذين ‏يرتبكون من قبل رئيس كاثوليكي يقدم ما اطلق علية "أكثر أجندة راديكالية مؤيدة للإجهاض في التاريخ"، ‏وهناك حاجة لاتخاذ إجراء من مؤتمر الأساقفة.‏

ورد المطران روبرت ماكيلروي من سان دييغو بأن ‏USCCB‏ سيعاني من "عواقب مدمرة" من وثيقة ‏تستهدف السياسيين الكاثوليك، قائلا: "سيكون من المستحيل منع تسليح القربان المقدس".‏

من جانبه يقول بايدن، الذي يحضر القداس بانتظام، إنه يعارض شخصيًا الإجهاض لكنه لا يعتقد أنه ‏يجب أن يفرض هذا الموقف على الأمريكيين الذين يشعرون بخلاف ذلك. ‏

وفي نفس السياق، حذر البابا فرانسيس هذا الأسبوع الأساقفة الأمريكيين من حرمان السياسيين من التناول، ‏وحذر من أنه لا يمكن أن تستخدم كسلاح سياسي، ونصح ‏USCCB‏ بالحفاظ على الوحدة عند مناقشة ‏قضايا الإجهاض وأنه لا ينبغي أن يؤدي إلى الانقسامات