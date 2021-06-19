شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بوليتيكو": الكنيسة الأمريكية توافق على حرمان بايدن من التناول بسبب دعم الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صوت مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة (USCCB)، بالموافقة على حرمان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وغيره من السياسيين من طقوس التناول رداً على دعمهم لحقوق الإجهاض.
وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، تم الإعلان عن نتيجة التصويت - 168 صوتا مقابل 55 ضد - يوم الجمعة بالقرب من نهاية اجتماع استمر 3 أيام لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأمريكيين الذى عقد تقريبًا.
وقال مؤيدو هذا الإجراء، إن هناك حاجة إلى "توبيخ" قوى لبايدن بسبب أفعاله الأخيرة التي تحمي وتوسع الوصول إلى الإجهاض، بينما حذر المعارضون من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يصور الأساقفة على أنهم قوة حزبية خلال فترة الانقسامات السياسية في جميع أنحاء البلاد.
نتيجة للتصويت، ستقوم لجنة العقيدة في مؤتمر الولايات المتحدة للأساقفة الكاثوليك بصياغة بيان حول معنى التناول في حياة الكنيسة والذي سيتم تقديمه للنظر فيه في اجتماع مستقبلي.
يهدف أحد أقسام الوثيقة إلى تضمين تحذير محدد للسياسيين الكاثوليك والشخصيات العامة الأخرى الذين يعصون تعاليم الكنيسة حول الإجهاض والقضايا العقائدية الأساسية الأخرى.
وقال الأسقف دونالد هاينج من ماديسون بولاية ويسكونسن، إنه يتحدث مع العديد من الأشخاص الذين يرتبكون من قبل رئيس كاثوليكي يقدم ما اطلق علية "أكثر أجندة راديكالية مؤيدة للإجهاض في التاريخ"، وهناك حاجة لاتخاذ إجراء من مؤتمر الأساقفة.
ورد المطران روبرت ماكيلروي من سان دييغو بأن USCCB سيعاني من "عواقب مدمرة" من وثيقة تستهدف السياسيين الكاثوليك، قائلا: "سيكون من المستحيل منع تسليح القربان المقدس".
من جانبه يقول بايدن، الذي يحضر القداس بانتظام، إنه يعارض شخصيًا الإجهاض لكنه لا يعتقد أنه يجب أن يفرض هذا الموقف على الأمريكيين الذين يشعرون بخلاف ذلك.
وفي نفس السياق، حذر البابا فرانسيس هذا الأسبوع الأساقفة الأمريكيين من حرمان السياسيين من التناول، وحذر من أنه لا يمكن أن تستخدم كسلاح سياسي، ونصح USCCB بالحفاظ على الوحدة عند مناقشة قضايا الإجهاض وأنه لا ينبغي أن يؤدي إلى الانقسامات