شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع شحنات الهواتف الذكية فى الصين بنسبة 30.8% على أساس سنوى فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الأكاديمية الصينية للمعلومات والاتصالات (CAICT) أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت بنسبة 30.8% على أساس سنوى إلى 22.6 مليون هاتف فى مايو، حيث تشير الأرقام إلى أن صناعة الهواتف المحمولة قد عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة ولكنها مع ذلك تشير إلى نهاية الارتفاع في وقت سابق من هذا العام.

وقد انخفضت أعداد الشحنات من 26.97 مليون فى أبريل 2021، وفقًا لـ CAICT، وهي مؤسسة فكرية مدعومة من الدولة.

على جانب آخر، من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية العالمى بنسبة 12% فى عام 2021، على الرغم من أن الصناعة تواجه نقصًا فى الشرائح، وقال مدير أبحاث Canalys Research بن ستانتون: "الطلبات المتأخرة تتزايد"، وأضاف: "الصناعة تقاتل من أجل أشباه الموصلات، وستشعر كل علامة تجارية بالضيق".

وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى 1.4 مليار وحدة هذا العام، ووفقًا للتقرير، ستعطى العلامات التجارية للهواتف الذكية الأولوية أولاً على المستوى الإقليمي والتركيز على تدفق الوحدات إلى الأسواق المتقدمة المربحة مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا الغربية على حساب أمريكا اللاتينية وأفريقيا.