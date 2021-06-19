شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف يعنى إيه رمز NFTs الرقمى المشفر وعلاقته بالأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رمز Non-Fungible Token (NFT) هو رمز رقمي فريد مشفر ويتحقق من ملكيته وأصالته ويرتبط بالقطعة بشكل دائم، كما يرمز NFT إلى "رمز غير قابل للاستبدال"، وتم الترحيب به كطريقة لإسناد قيمة وندرة في العالم الحقيقي إلى الأعمال الفنية والأصول الرقمية.

ويتضمن معظم NFTs بعض الأعمال الفنية الرقمية، مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والموسيقى، ومن الناحية النظرية، يمكن تحويل أي شيء رقمي إلى NFT.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن في الوقت الحالي بيع NFTs بشكل شائع، وتكون المبيعات عبر الإنترنت من خلال الأسواق المدعومة من blockchain.

وهناك مجموعة من الأسباب التي تجعل شخصًا ما يرغب في شراء NFT، فإنه بالنسبة للبعض، قد يكون السبب هو القيمة العاطفية، لأن NFTs كقطعة أصلية، وبالنسبة للآخرين، يُنظر إليها على أنها فرصة استثمارية مماثلة للعملات المشفرة، لأن القيمة يمكن أن تزيد.

وتم تتبع أصول NFTs إلى عام 2012، مع إنشاء العملة المشفرة الملونة، لكن NFTs لم تنتقل إلى التيار الرئيسي إلا بعد خمس سنوات، عندما بدأت لعبة blockchain CryptoKitties في بيع القطط الافتراضية في عام 2017.