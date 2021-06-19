شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Waymo تجمع 2.5 مليار دولار فى جولة تمويل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت وحدة القيادة الذاتية Waymo التابعة لشركة "ألفابت"حوالى 2.5 مليار دولار في جولة تمويل بمشاركة كلا من Alphabet ، و Andreessen Horowitz ، و Silver Lake ، و Tiger Global ، من بين آخرين.

وتعتبر شركة Waymo، التي تم تأسيسها في عام 2009 كمشروع ضمن وحدة جوجل التابعة لشركة ألفابت، على نطاق واسع رائدة في تطوير تقنية القيادة الذاتية، ووفقًا لموقع المستثمر PitchBook، تقدر قيمة الشركة بما يزيد قليلاً عن 30 مليار دولار، ولم تعلق ألفابت على الفور على أحدث تقييم للوحدة.

وقالت الشركة إن الأموال من الجولة ، التي شملت أكثر من 10 مشاركين ، ستُستخدم لتطوير Waymo Driver ، تقنية القيادة الذاتية للشركة، ولتنمية فريق Waymo، فيما تعد وايمو هي أول من يدير ذاتيًا خدمة نقل الركاب العامة ذاتية القيادة ، وايمو ون. لقد كانت مركبات ذاتية القيادة في مترو فينيكس وسان فرانسيسكو ومنطقة الخليج.